(Özel) İstanbul'da tehlikeli yolculuklar kamerada

Eyüpsultan'da işlek bir cadde üzerinde motosiklet sürücüsü, eşine ve çocuğuna kask bile takmadan seyretti. Motosikletteki çocuğun ayaklarının neredeyse yere değdiği o tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Şişli'de ise bir motosikletli taşıdığı kutular nedeniyle görünmez oldu.

İstanbul Eyüpsultan Mareşal Fevki Çakmak Caddesi üzerinde bir sürücü, eşini ve çocuğunu kask bile takmadan motosiklete bindirerek seyretti. Çocuğunun ayaklarının neredeyse yere değdiğinden habersiz giden sürücünün tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı. Sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Şişli'de ise motosikletli kurye, bağladığı kutular nedeniyle adeta görünmez hale geldi.