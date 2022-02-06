(Özel) İstanbul'da torbacının suçüstü yakalandığı anlar kamerada: Kahve poşetinde satıldığı ortaya çıktı

Baskın anları kameralara yansırken, uyuşturucuları toplu taşıma araçlarını kullanarak sattığı ortaya çıkan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, geçtiğimiz aylarda uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve uyuşturucuların toplu taşıma araçları kullanılarak satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, uyuşturucuların satışa hazırlandığı Yahya Kemal Mahallesi'ndeki adresi tespit etti. Hazırlıkların ardından harekete geçen Kağıthane polisi, ertesi gün akşamüstü eve baskın düzenledi. Baskın esnasında evdeki Faruk E. ve Serkan S. “marihuana” isimli uyuşturucu maddeyi küçük kahve poşetlerine paketlerken suçüstü yakalandı. Baskın anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kahve poşetine paketlerken suçüstü yakalandı

Şahısların kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesinin ardından yapılan aramalarda, satışa hazır 86 fişek marihuana ve kokain, hassas terazi, düzleştirici makine, uyuşturucu ticaretinden kazanılan 300 lira ve cep telefonu ele geçirildi. Aramaların ardından uyuşturuculara el konularak, Faruk E. ve Serkan S. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.