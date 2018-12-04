(Özel) İstanbul'da UBER sürücüsünden örnek davranış

Sultanahmet'te çağırdığı UBER aracına binen Suudi Arabistan uyruklu turist, Kadıköy'de araçtan inerken değerli eşyaların bulunduğu çantasını unuttu. Araca binen başka bir yolcunun görmesi üzerine durumu fark eden UBER sürücüsü, gece saatlerinde turistin oteline giderek çantasını teslim etti. Sürücünün bu davranışı alkış topladı.

Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gezmeye gelen Suudi Arabistan uyruklu Khaldoon Abdulkerim, Sultanahmet'te gezintiye çıktıktan sonra saat 13.20'de UBER aracı çağırdı. Araca binen turist, Kadıköy Suadiye'de kaldığı otele doğru yola çıktı ve saat 14.20'de araçtan indi. Yolculuk sonrası turist kalacağı otele girerken, UBER sürücüsü Tuncay Onar ise tekrar Avrupa yakasına geçti. Burada araca binen 2 yolcu, koltukta bir çantanın olduğunu gördü. Yolcuların durumu sürücü Onar'a bildirmesi üzerine, turistin çantasını unuttuğu ortaya çıktı. Sürücü çantayı açtığında lüks cep telefonu, pahalı kulaklık, altın kolye, küpe ve yüzüğün olduğunu fark etti. Bunun üzerine çantayı muhafazaya alan sürücü Onar, uygulamanın sisteminden turistin adını bularak kaldığı oteli aradı ancak kaydı çıkmadı. Turiste ulaşamaması üzerine Onar, evine gitti.

Gece otele gidip çantayı turiste teslim etti

Ancak çantayı teslim edemediği için içi rahat etmeyen Tuncay Onar, UBER'in sosyal medya sayfa yöneticisi Ebru Karakoç'a ulaştı. Karakoç'un girişimleri sonucu turist Khaldoon Abdulkerim'in otelde olduğu belirlendi. Bunun üzerine gece saatlerinden evinden çıkan Onar, otele giderek çantayı turiste eksiksiz teslim etti. Çantasını teslim alan turist sürücüye teşekkür ederken, UBER sürücüsünün bu hareketi ise sosyal medyada büyük alkış topladı.

“Sizin yerinizde başka biri olsa çoktan götürmüştü”

UBER sürücüsü Tuncay Onar, “Sultanahmet'te yolculuk üzerindeyken uygulamadan çağrı geldi ve ben de kabul ettim. 2 yolcuyu aldım. Köprüyü geçtik ve müşteri bana çantayı göstererek ‘sizin mi bu' dedi. Sonradan jeton düştü, ancak o gün yoğunluktan ötürü gidemedim. Turist aldığım oteli aradım ismini söyledim ancak böyle bir kayıt yok dedi. O gün içime dert oldu, işim bittikten sonra yarın ararım diye düşündüm. Sonra sosyal medya üzerinden yöneticilerle yaptığım görüşme sonrası turiste ulaştım. Gece 01.00 sıralarında gittim ve teslim ettim. Çantanın içerisinde lüks cep telefonu, altın küpe, kolye ve yüzüğü vardı. Onun için önemli olduğunu düşündüm. Tahmini olarak 30-40 bin lira değerinde eşyası vardı. Teşekkür etti ve el sıkıştık. ‘Sizin yerinizde başka biri olsa çoktan götürmüştü. Sizin başkalarından farkınız var' dedi.

“Bu herkesin yapması gereken bir şey”

UBER sayfa yöneticisi Ebru Karakoç ise, “Tuncay bey gece saatlerinde bana mesaj attı ve durumu anlattı. Ben de hemen teslim edelim dedim, kendisi de çok duyarlı bir UBER sürücüsüne ve insanlığına yakışacak bir hareketle beni aldı. Sonra beraber gittik ve çantayı teslim ettik. Onların yüzündeki mutluluğu tarif edemem, Allah razı olsun diyerek el sıkıştı. Bu herkesin yapması gereken bir şeydir” ifadelerini kullandı.