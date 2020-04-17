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(Özel) İstanbul'da yasağa saatler kala vatandaşlar alışverişe akın etti

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala Kasımpaşa’da vatandaşlar market, fırın ve kasaplara akın etti.

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala Kasımpaşa'da vatandaşlar market, fırın ve kasaplara akın etti. Polis, kuyruğun oluştuğu iş yerlerinin önlerindeki vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, market, fırın ve kasaplara akın etti. Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'na alışverişe gelen vatandaşlar yasağa saatler kala market, fırın ve kasapların önünde kuyruk oluşturdu. Meydanda tedbirlerini sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kuyruktaki vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları konusunda uyardı. İş yeri sahiplerini de içeriye az sayıda müşteri almaları konusunda uyaran polis, müşterilerim ürün seçmelerine izin vermemelerini söyledi.


Polis ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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