(Özel) İstanbul'da yılbaşı öncesi torbacılara nefes kesen operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da narkotimler, yılbaşı öncesi Taksim, Dolmabahçe ve Tarlabaşı başta olmak üzere birçok semtte torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Aramalarda bir şahsın pantolonunda esrar, bir diğerinin çantasında da ecstasy haplar ele geçilirken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise kilolarca ve yüzlerce çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda “Keş” ve “Gargamel” lakaplı torbacıların da aralarında bulunduğu gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde satışı yapan ve depolayan “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Günlerce fiziki ve teknik takip yapan narkotimler, Dolmabahçe, Taksim, Tarlabaşı başta olmak üzere birçok semtte zehir tacirlerini takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, bir süredir peşinde olduğu “Keş” lakaplı İbrahim K.'nın araçtan uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit edince operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan polis, torbacının bir taksiye bindiğini belirlemesi üzerine takibe başladı. Bir süre sonra Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde inen şahsı yakalayan polis, şahsın üst aramasını yaptı.

“Üstümde bir içimlik cigara var”

Yapılan aramalarda torbacı polisin sorusuna karşılık, “Üzerimde bir içimlik cigara var, başka yok. O da üstümde” dedi. Polisi “içiciyim” diyerek kandırmaya çalışan şahsın pantolonunun içerisine bakan narkotimler, iç çamaşırında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddenin bulunmasının ardından tim, torbacının Fatih Ayvansaray Esnaf Loncası Sokak üzerindeki evine girdi. İçeride didik didik arama yapan narkotimler, şahsın üstünde çıkan maddeyle aynı özellikte esrar ele geçirdi. Aramaları sürdüren tim, torbacının uyuşturucu maddeleri sarmak için kullandığı alüminyum folyo, şeffaf kilitli poşetler ve tartmada kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Öte yandan, polis aramalar sonrasında hassas burunlu narkotik köpeğiyle de detaylı arama gerçekleştirdi.

“Keş” ve “Gargamel” lakaplı torbacılar yakalandı

Operasyona hız kesmeden devam eden narkotimler Beyoğlu Taksim Hocazade Sokak üzerinde günlük kiralık bir aparta operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda çok sayıda ecstasy hap ve metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan Mustafa Y., Ümit V., Enes A. ve Çağrı B. gözaltına alındı. Şahısların ifadesini alan polis, maddeleri satın aldıkları torbacıları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında narkotimler, Tarlabaşı Keresteci Recep Sokak üzerinde “Gargamel” lakaplı Tunus uyruklu Sami Issam M.'yi ve Türkmenistan uyruklu Atacan J.'yi durdurdu. Burada şahısların çantalarında arama yapan polis, yine çok miktarda ot esrar, kokain ile çok sayıda ecstasy hap ele geçirdi.

Kilolarca esrar ve yüzlerce ecstasy hap ele geçirildi

Fatih'te düzenlenen bir başka operasyonda ise emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve 16 ay önce kilolarca uyuşturucu maddeyle yakalanan Kasedin Ç.'nin Karagümrük'teki parfümcü görünümlü iş yerlerine operasyon düzenlendi. Burada didik didik arama yapan polis, bina boşluğuna bakan pencereyi açtığında ağızları bağlı olan 2 poşet gördü. Poşetleri açan narkotimler, piyasadaki torbacılara dağıtılmak üzere satışa hazır kilolarca “skunk” diye tabir edilen ot esrar, toz kokain ve yüzlerce ecstasy hap ele geçirdi. Aramalara devam eden polis, hassas terazinin yanı sıra uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 24 bin liraya da el koydu. Operasyonlarda ele geçirilen maddelere, paralara ve hassas terazilere polis tarafından el konuldu.

9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

Operasyonlar kapsamında Dolmabahçe'de gözaltına alınan İbrahim K., Tarlabaşı'nda alınan Tunus uyruklu Sami Issam M. ve Türkmenistan uyruklu Atacan J., Taksim'de alınan Mustafa Y., Ümit V., Enes A. ve Çağrı B. ile Karagümrük'te alınan Kasedin Ç. ve Cengiz Ç. ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkartılan torbacılardan Mustafa Y., Sami Issam M., Atajan J., Kasedin Ç. ve İbrahim K. “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheliden Cengiz Ç. adli kontrol şartıyla, Ümit V., Enes A. ve Çağrı B. ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.