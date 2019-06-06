(Özel) İstanbul'da “yok artık” dedirten kaza

Bahçelievler'de cadde üzerinde park halindeyken aniden kalkıp ters yöne girmeye çalışan hafif ticari araca, motosikletli çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan motosikletli kaldırımda bekleyen yayanın üstüne uçtu. 2 kişinin yaralandığı ilginç kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü tek yön olan çift şeritli cadde üzerinde aracını park etti. Bir süre sonra aracına tekrar binen sürücü, yola çıkarak sol şeritten ters yöne girmek istedi. O esnada cadde üzerinde seyreden motosikletli, aniden yola çıkan hafif ticari araca çarptı.

Motosikletli çarpmanın etkisiyle havalanarak kaldırımda bekleyen yayanın üstüne uçtu. Yaya da kendisine çarpan motosikletli ile beraber yol kenarına savruldu. Kaza sonucu motosikletli ve kaldırımdaki yaya yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaldırımda bekleyen yayanın üzerine uçtu

Yaşanan ilginç kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli yola çıkan hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan motosikletli, yolun karşısındaki kaldırımda bekleyen yayaya çarpıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine gidiyor.

Gaziosmanpaşa Taşköprü mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada ise trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü aniden frene bastı. Bunun üzerine durmak için frene basan motosikletli hafif şekilde arkadan araca çarptı. Çarpma sonucu birkaç metre sürüklenen motosikletli kazayı yara almadan atlattı. Kazanın hemen ardından otomobildekiler koşarak gencin yanına gelerek yardımda bulundu. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.