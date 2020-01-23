(Özel) İstanbul'daki tuz dağları havadan görüntülendi

Meteorolojinin bugün İstanbul'a verdiği kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da ekiplerin hummalı çalışmaları başladı. İstanbul'da yollarda kullanılacak olan tonlarca kar dağları havadan drone ile çekildi. 235 bin ton tuz İstanbul'da kullanılmak üzere hazır bekliyor. İlçe belediyeler de alarmı en üst düzeye çıkararak, kar yağışına hazır bekliyor.

İstanbul Valiliği, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerini paylaşarak, Marmara Bölgesi'nin bugün ve Cuma günleri Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Bölgenin bugün Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, Cuma günü ise Marmara'nın doğusunda görülecek yağışların kıyı kesimlerde yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Anadolu yakasının hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edildiği bildirildi.

235 bin ton kar tuzu ile hazırlığını tamamladı

İstanbul için beklenen kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışında kullanılmak üzere hazır bekletilen tuz dağları havadan drone ile görüntülendi. Sultangazi' de bulunan Cebeci tuz deposunda müdahaleye hazır halde bekleyen kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları havadan görüntülendi. Kar küreme araçlarının sürücüleri araçlarındaki son kontrolleri yaparken, tuzlama kamyonları ise tuzla dolduruldu. Toplamda 400 güzergahın belirlediği rotalarda 645 kar küreme, bin 373 araç ile 6 bin 882 personel 235 bin ton kar tuzu ile hazırlığını tamamladı. İstanbul için olası bir kar yağışına karşı, tuzlama kamyonları ve kar küreme araçları görev yapacakları yerlere doğru hareket etti. Öte yandan İBB bağlı kar küreme araçları dün akşam saatlerinden itibaren karayolları üzerindeki konumlarını alarak hazır hale getirildi.

Çuval çuval tuz yerleştirildi

Öte yandan ilçe belediyeler de kar yağışına hazır bekliyor. Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler alarm düzeyini en üst düzeye çıkararak, onlarca ekip ve araç ile karı beklemeye başladı. Ekipler günler öncesinden vatandaşların yürürken zorlanabilecekleri alanlara çuval çuval tuz yerleştirdi. Vatandaşların zorlu hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli önlemleri alan Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Eyüpsultan Belediyesi bu kapsamda kar temizlemede önemli aşama kaydedecek aparatlı araçlar yaptırdı. Belediye tarafından özel olarak yaptırılan aparatlı araçlar, kar küremenin dışında tuzlama işlemini de gerçekleştirecek. Ayrıca buzlanmaya karşı solüsyonla müdahale de yapılacak.

“150 tane personelimiz hazır bekliyor”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefi Ali Behçet Yazıcı, “Başkanımızın talimatı ile Eyüpsultan'da kar yağması durumunda açılmadık yol bırakmayacağız. 38 tane araç ve iş makinesi ile kara hazırız. Tuzlarımız hazır. Bin 500 adet merdivende kullanmak üzere tuzla dolu çuvallarımızı hazır bekletiyoruz. Hava sıcaklığının 4 derecenin altına düşmesi durumunda tüm ekiplerimiz sahada olacak. 24 saat çalışacağız. 150 tane personelimiz hazır bekliyor” dedi.