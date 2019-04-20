(Özel) İstanbul'u 20 milyon lale renklendiriyor

Baharın gelişiyle birlikte İstanbul'un çeşitli yerlerine dikilen 20 milyon lale şehri adeta gelin gibi süsledi. Milyonlarca lalenin Emirgan Korusunda oluşturduğu eşsiz manzara havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.

Orta Asya'dan Anadolu'ya, kilimlerden tablolara, bahçelerden parklara kadar Türk kültürünün önemli bir sembolü olan lale, İstanbullularla yeniden buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti 20 milyon lale ile adeta bir gelin gibi süsledi. İstanbul'un dört bir köşesindeki koru ve parklarda milyonlarca lale özenle hazırlanan desenlerin şeklinde dikildi. Özellikle Emirgan Korusu'nda açan laleler seyrine doyum olmaz bir manzara oluşturdu. Lalelerin oluşturduğu rengarenk görüntüler havadan da görüntülendi. Koruda bulunan ağaçların arasında beliren figürler şeklinde dizilen laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin en çok uğradıkları turistik yerlerden birisi olan Emirgan Korusundaki lalelerin zarar görmemesi için fotoğraf çekilirken lalelerin içerisine girmeye çalışanları güvenlik görevlileri anında uyardı. Emirgan Korusu, Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet Meydanı'nda bazı sokaklar, parklar, bahçeler ve meydanlar lale ile rengarenk bir manzaraya kavuştu.

“Doğayla baş başa olmak istedim”

12 yıldır fotoğrafçılık yaptığını ifade eden Neslihan Yazıcılar, “Hafta içini tercih ettim çekim yapmak için ama yine de çok kalabalık. İnsanların ailesiyle birlikte burayı ziyaret etmesi oldukça keyifli bir görüntü oluşturuyor. Yabancı turistlere çok rastladım bu yüzden İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı da buraya davet ediyorum. Lale fotoğraf çekmek için çok güzel bir forma sahip. Bir de bu laleler ile ilgili başlatılan bir fotoğraf yarışmasına katılmak için burada fotoğraf çekiyorum. Kendim için doğayla baş başa olmak istedim” ifadelerini kullandı.

“Laleler olduğu zaman nefesim kesiliyor”

Her mevsim Emirgan Korusunun ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Zeynep Köseoğlu, “Yazında kışında Emirgan Korusuna geliyorum ancak laleler olduğu zaman nefesim kesiliyor. Dünyanın en güzel manzarasının burada olduğunu düşünüyorum. Muhteşem bir manzaraya sahip bir yer. Dünyanın her yerinden insanların buraya gelip görmelerini istiyorum. Emirgan Korusunu bu zamanlar ziyaret etmeyenlerin çok şey kaybettiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“ilk defa Emirgan korusuna geldi”

İlk defa Emirgan Korusuna geldiğini ifade eden Sibel Sertkaya, “Dünden bu yana arkadaşımın ısrarı üzerine Emirgan Korusuna geldim. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ilk defa Emirgan korusuna geldim. Çiçekleri zaten çok severim, Emirgan Korusunda da farklı bir atmosferde daha güzel bir manzara oluşturdu. Herkesin buraya gelerek bu güzellikleri görmesini istiyorum” dedi.