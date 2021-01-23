(Özel) İstanbul'un göbeğinde feci “makas” kazası kamerada

Unkapanı'nda kiraladığı lüks otomobille süratli bir şekilde seyir halinde olan Fransız sürücü, makas attığı esnada kapalı kasa minibüse arkadan çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, kazada 1'i ağır şekilde olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, önceki hafta Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde BMW marka otomobille süratli bir şekilde seyreden Fransa uyruklu sürücü “makas” atmaya başladı. Sürücü, Bozdoğan Kemerine geldiği esnada yolun daraldığını hesaplayamayarak önündeki Fiat marka kapalı kasa minibüsü makas atarak geçmek istedi. Minibüsün yanından geçemeyen Fransız sürücü, sert bir şekilde arkasından çarptı. Kaza sonucu lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken, minibüsün sürücüsü ise ağır, içerisindekiler de hafif şekilde yaralandı.

Makas atan Fransız sürücü hafif şekilde yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada arama ve kurtarma gönüllüsü Emrah Özarslan, beyin kanaması geçiren yaralıya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle Özarslan yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada hafif şekilde yaralanan lüks otomobilin sürücüsü ile minibüste hafifi şekilde yaralanan diğer 2 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Feci kaza kamerada

Görüntülerde, trafik seyrettiği esnada lüks otomobil süratli bir şekilde gelerek makas atıyor. Sürücü makas atarak geçmek istediği esnada minibüse arkadan çarpıyor. Kaldırıma da çarpan otomobil kullanılamaz hale gelirken, motorundan ise duman çıkıyor. Kazayı duyan vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Otomobilin sürücüsü araçtan inerken, bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geliyor. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülüyor.

“Aşırı hızlı geliyordu, muhtemelen makas atıyordu”

Kazayla ilgili konuşan arama ve kurtarma gönüllüsü Emrah Özarslan, “Kazanın arkadan çarpan aracın yabancı uyruklu olduğunu tespit ettik. Ayrıca aracında kiralık olduğunu belirttiler. Makas atarken çarptığını zannediyoruz. Çünkü aşırı hızlı geliyordu, muhtemelen makas atıyordu, yabancı uyruklu olduğu için yolun düzenini bilmiyor. Kemerin içerisinde girerken yol daralıyor. Galiba onu fark edemedi, arkadan araca şiddetli çarptı. Biz sesleri duyunca olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde 2 aracın kaza yaptığını gördük. Yaralı var mı diye araştırmak yaptık, çarpan aracın sürücüsünde pek bir şey yoktu. Minibüsün sürücüsü yaralıydı. İlk müdahaleye başladık, durumunun ağır olduğunu fark ettik ve sağlık ekiplerine bilgi verdik. O esnada polis ve bekçiler olay yerine gelerek önlem aldı. Yaklaşık 20 dakika kadar müdahale edip sağlık ekiplerine teslim ettik” dedi.

Olayın ardından polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Sürücünün “makas” attığını tespit eden polis ilgili maddelerden idari işlem uyguladı. İşlemlerin ardından sürücü adli işlemleri yapılmak üzere bağlı polis merkezine götürüldü. Araçlar ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.