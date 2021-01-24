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(Özel) İstanbul'un göbeğinde kemerli kavga kamerada

Mecidiyeköy’de iki grup birbirlerine tekme, yumruk ve kemerlerle saldırdı.

Mecidiyeköy'de iki grup birbirlerine tekme, yumruk ve kemerlerle saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda geçtiğimiz salı günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kemerlerle de tarafların birbirlerine vurduğu kavgada darbe alan bir kişi yere yığıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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