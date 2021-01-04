(Özel) İstanbul'un göbeğinde organize dolandırıcılık ve hırsızlık kamerada

Şişli Kurtuluş'ta yabancı uyruklu 3 şahıstan ikisi, müşteri gibi girdikleri bir giyim mağazasında çalışanı ürün fiyatı sorarak oyalarken, diğeri ise dolar bozdurma bahanesiyle kasadaki esnafın 15 bin lirasını kaşla göz arasında el çabukluğuyla cebe indirdi. Organize hırsızlık güvenlik kameralarına yansırken, işyerinden ayrı ayrı çıkan şahıslar kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü yabancı uyruklu 3 şahıs, cadde üzerindeki bir giyim mağazasına ayrı ayrı şekilde müşteri gibi girdi. Mağazaya giren şahıslardan ikisi çalışan Muhammet Demir'e dakikalarca ürünlerin fiyatını sorup oyalamaya başladı. O esnada içeride olan beyaz kıyafetli diğer şahıs ise kasaya geçerek esnafa dolar bozdurmak istedi. Esnafa 200 dolar uzatan şahıs ardından da sorular sormaya başladı. Doları bozmak için önce 60 bin lira çıkartan ardından da 10 bin lirasını ayıran esnaf da doların karşılığını şahsa vermek istedi. Ancak şahıs kaşla göz arasında el çabukluğuyla esnafın ayırdığı 10 bin lirayı çalarak cebine indirdi. Diğer bir hamleyle tezgahtaki 600 dolarını da alan şahıs hızla işyerinden çıkarak kayıplara karıştı. Organize dolandırıcılık ve hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Hem 10 bin doları hem de 600 doları cebine koyup gidiyor”

Olay hakkında konuşan mağaza çalışanı Muhammet Demir, “Şahıslardan biri müşteri olarak geldi. Bana montun fiyatını sordu, bende 300 lira dedim. Tamam bunu ayır dedi, sonra arkasından beyaz kıyafetli bir şahıs geldi. Beyazlı, ‘dolar bozuyor musunuz?' deyince abim de ‘bozarım' dedi. Abim buraya geldi, diğer şahısta montu denemeye başladı. Onun arkasından da mavi montlu siyah cerrahi maskeli diğer şahıs geldi. Benim önümü kesip bir montun ücretini sordular. O esnada abim 60 bin lira para çıkarttı. Beyazlı şahısta 200 dolar uzatarak, bana 50'lik 100'lük ver diyor. Abim 10 bin lira para çıkartır tezgaha koyuyor. Adam hem 10 bin doları hem de 600 doları cebine koyup gidiyor. Abim, ‘ben dolandırıldım' dedi. Arkadaşları da burada kalmış, baktım maske altından gülüyorlar. Arkalarından kovaladık ama gitmişlerdi. Polis arkadaşlar geldi, videoları ve fotoğrafları gösterdik dağıttılar ama şimdilik bir şey çıkmadı. Esnaflar dikkat etsinler, sahte dolar almasınlar ve dolandırıcılara dikkat etsinler” dedi.

Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak şahısların eşkallerini belirledi. Polis, olaya karışan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.