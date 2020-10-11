(Özel) İstanbul'un göbeğindeki uyuşturucu serasına operasyon kamerada

Kapıyı açan şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getiren polis, sera haline getirilen balkonda çok sayıda saksıda Hint keneviri ele geçirdi.

Başarılı operasyonlara imza atarak zehir tacirlerine göz açtırmayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasköy Piri Paşa Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine adresi fiziki ve teknik takibe alan Beyoğlu polisi, takip esnasında eve şüpheli bir şahsın giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Turşucu Hüseyin Sokak üzerindeki binanın bir dairesine operasyon düzenledi.

Seraya çevrilen balkondan Hint keneviri fışkırdı

Operasyonda polis, şüpheli şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Daireyi didik didik arayan ekipler, balkona girdiklerinde adeta seraya çevrilmiş alanda çok sayıda saksıda Hint keneviri ele geçirdi. Aramalarda ayrıca budama makası, kavanoz içerisinde yaklaşık bir buçuk kilo gelen gübre, bitki iklimlendirmede kullanılan büyüteç, metre ve bitkiler yetiştirmede kullanılan böcek ilacı yazılı sıvı bulunurken, nefes kesen operasyon anı kameralara yansıdı. Malzemelere ve kenevirlere polis tarafından el konulurken, etkisiz hale getirilen şüpheli M.Ö. gözaltına alındı. Emniyet götürülen şahsa “uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan M.Ö. adliyeye sevk edildi.