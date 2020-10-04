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(ÖZEL) İstanbul'un ıssız adası

İstanbul Elmasburnu açıklarında yer alan ada, görünüşü ile adeta film setini andırıyor.

Adanın havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı.


Karadeniz kıyıları, Elmasburnu açıklarında yer alan ada, adeta bir film setini andırıyor. Görünümü ile kendine hayran bırakan, Riva Eşek Adası olarak anılan ada, pek çok kişi tarafından hala bilinmiyor. Issız bir görünümü olan adada şu an için martılar ve karabataklar bulunuyor. Ada ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde etrafı kayalıklarla çevrili olan adanın zemin kısmının oldukça bozuk olduğu görüldü.

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