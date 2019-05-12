(Özel) İstanbul'un sevimli sincapları renkli görüntüler oluşturdu

Beşiktaş Yıldız Parkı'nda sincapların kimi zaman birbirleriyle kimi zamda çocuklarla oynamaları renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Beşiktaş'ta Yıldız Parkının müdavimlerinden sincapların yaşamı renkli görüntüler oluşturuyor. Bazen piknik yapan vatandaşların yanına gelerek yemek bekliyorlar bazen de çocuklarla oyun oynayarak vakit geçiriyorlar. Yıldız Parkının sincapları vatandaşların kalbinde büyük bir yer etmiş durumda. Çoğu zaman sırf sincapları görmek için Yıldız parkına gelen fotoğrafçılar ve vatandaşlar bulunuyor. Sincaplar yemek aramak için piknik yapılan yerlere geliyor, en çok sevdikleri ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişleri gördükleri zaman zıplayarak onlara ulaşmaya gidiyorlar. Sincapların yıldız parkındaki eşsiz görüntüleri ise kameralara yansıdı. Görüntülerde çimenlerin arasında zıplayarak giden sincaplar, kimi zaman da birbirleriyle ağaç dallarında kovalamaca oynadı. Sincapları kuruyemişleri yerken çekilen görüntülerinde sevimlilikleri bir kez daha gözler önüne serildi.