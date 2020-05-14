İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) İstanbul'un ünlü sahiline martı akını

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması üzerine boş kalan İstanbul’un ünlü sahillerinden Emirgan’da martı akını yaşandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması üzerine boş kalan İstanbul'un ünlü sahillerinden Emirgan'da martı akını yaşandı. Kaldırım üzerine konan onlarca martı renkli görüntüler oluşturdu.


Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs(Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'da vatandaşlar evlerinden çıkmayarak sahiller boş kalmıştı. İstanbul'un ünlü sahillerinden Emirgan'da martı akını yaşandı. Yüzlerce martı tek sıra halinde dizilerek ilginç görüntü oluşturdu. Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında gözüken martıların ilginç görüntüsü dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.