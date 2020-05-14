(Özel) İstanbul'un ünlü sahiline martı akını

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması üzerine boş kalan İstanbul’un ünlü sahillerinden Emirgan’da martı akını yaşandı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması üzerine boş kalan İstanbul'un ünlü sahillerinden Emirgan'da martı akını yaşandı. Kaldırım üzerine konan onlarca martı renkli görüntüler oluşturdu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs(Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'da vatandaşlar evlerinden çıkmayarak sahiller boş kalmıştı. İstanbul'un ünlü sahillerinden Emirgan'da martı akını yaşandı. Yüzlerce martı tek sıra halinde dizilerek ilginç görüntü oluşturdu. Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında gözüken martıların ilginç görüntüsü dikkat çekti.