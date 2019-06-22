(Özel) İstiklal Caddesi'nde faciaya ramak kala

Facianın eşiğinden dönülen olayda, camların kimseye isabet etmemesi ise sevindirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki sekiz katlı bir binanın altıncı katında bulunan ve yaklaşık 20 yıldır boş olduğu öğrenilen dairenin penceresinin camı bir anda insanların arasına düştü. Yere düşen cam parçalara ayrılırken yoldan geçen vatandaşlar ve turistler büyük korku yaşadı. Camın, şans eseri hiç kimseye isabet etmemesi olası bir yaralanma ya da can kaybını önlemiş oldu. Pencereden düşen camın hemen yanında duran bir turist aile ise yanlarındaki bebeklerine zarar gelmesinden çok korktu. Aile olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Bebek arabasındaki çocuğun herhangi bir zarar görmemiş olması aileyi sevindirdi. Olay yerine gelen güven timleri turist çifte tercüman yardımıyla apartman sahibinden şikayetçi olup olmayacaklarını sordu. Çiftin apartman sahibinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Binanın penceresinden yere düşerek çevrede büyük paniğe neden olan yerdeki cam parçaları da belediye temizlik ekiplerince süpürülerek herhangi bir yaralanmanın önüne geçilmiş oldu.

“Camı güvercinler düşürmüş olabilir”

Olayın yaşandığı esnada caddede bulunan bir vatandaş, “Bu bina kullanılmıyor. Güvercinler yuva yapmış, camı güvercinler düşürmüş olabilir. Camların hepsi yeni değişti. Yaralanan falan olmadı. Zaten küçük bir parça düştü. Sokağın içerisine düştü, caddeye düşmedi. Bir kaza bela olmadı Allah'a şükür” dedi.