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(Özel) İstiklal Caddesi'ni arılar bastı

İstiklal Caddesi’nde bulunan bir mağazanın reklam panosunda yuvalanan arıların ortaya çıkmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan bir mağazanın reklam panosunda yuvalanan arıların ortaya çıkmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı.


İstanbul'un gözde turistik adreslerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde bulunan bir mağazanın reklam panosuna yuvalanan arıların ortaya çıkmasıyla caddeden geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Karşılarında aniden arıları gören vatandaşlar sağa sola kaçışırken, dükkan sahibi de arıları uzaklaştırmaya çalıştı. Dükkan sahibinin çabaları sonuçsuz kalırken devreye arıcılıkla uğraştığı öğrenilen İranlı bir turist girdi. Kafasını ve vücudunu saran turist bir kutuya şekerli su koyarak vatandaşlara zor anlar yaşatan arıları toplamayı başardı.


İstiklal Caddesi'nden geçen turistler ise karşılaştıkları tablo karşısında şaşkına dönerken meraklı kalabalık ise her zamanki gibi yaşananları telefonlarıyla kaydetti.

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