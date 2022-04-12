Özel jet hizmetinde filolar genişliyor

Yeni Bombardier Global Express'in Black Eagle'ın filosuna katılmasıyla birlikte şirketin küresel jet filosu toplamda 6 uçaktan oluşacak. Şirket 2021 yılında gerçekleştirdiği toplamda 2 bin 200 saatlik uçuşlarının, 2022 yılında 2 bin 500 saate yükselmesini bekliyor.

Birçok destinasyonda özel jet uçuşları hizmeti sağlayan ve dünyanın en önemli merkezlerinden İstanbul'da yer alan Black Eagle, filosuna yeni bir jet katarak güçleniyor. Filoya katılan yeni Bombardier Global Express ile birlikte şirketin filosunda yer alan jet sayısı 6'ya yükseliyor. Yeni jet 11 bin 600 kilometre uçuş menziline sahip ve jetin mevcut yolcu kapasitesi 12.

Şirketin çalışmaları ve alınan jetler ile ilgili şu açıklama yapıldı:

2012 yılında kurulan Black Eagle genç, dinamik ve uzman ekibiyle birçok destinasyonda 7/24 esnek ve lüks özel jet uçuşları sağlıyor. Şirketin Avrupa ve Ortadoğu'nun kesişim noktasında, İstanbul'da yer alması ise en büyük avantajları arasında. 2021 yılında şirket 500'ün üzerinde kalkış ile 50'nin üzerinde şehir ve 30'un üzerinde ülkeye yolcularını ulaştırdı.

Şirket 7/24 hizmet kapasitesi, esnek uçuş seçenekleri ve yüksek uçak kullanım katsayısıyla, iş insanları ve üst düzey bürokratlardan oluşan bir müşteri portföyüne hizmet sunuyor. Şirketin filosunda 13 yolcu kapasiteli Global Express, 10 yolcu kapasiteli Global Express XRS, 12 yolcu kapasiteli Challenger 604, 9 yolcu kapasiteli Falcon 50, 13 yolcu kapasiteli Bombardier Global 5000 ile filoya yeni katılan T7-EAGLE yer alıyor. Şirket kısa süre içerisinde alımını tamamlamayı hedeflediği 13 yolcu kapasiteli yeni bir Blombardier Global Express ile filosundaki jet sayısını 7'ye çıkaracak.

Kuruluşundan bu yana güçlü bir büyüme gösteren şirket stratejik lokasyonu ve uzman ekibinin yanı sıra, Covid-19 pandemisiyle birlikte özel jet seyahatleri ve esnek seyahat seçeneklerine yönelik talebin artmasıyla da yerini sağlamlaştırıyor. 2021 yılında bin 86 yolcuya ev sahipliği yapan şirket, 2022 yılında yolcu sayısının bin 200'e ulaşmasını bekliyor.