(Özel) Kadıköy'de Galatasaray-Fenerbahçe ezeli rekabeti apartmanlara yansıdı

Dev derbiye sayılı günler kala Kadıköy Moda'da yan yana iki apartman büyük ilgi çekiyor. Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcularından ‘Büyük' lakaplı Fikret Kırcan ile Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Metin Oktay'ın isimleri Moda'da yan yana olan iki apartmana verildi. Derbiye günler kalan iki ezeli rakibin futbolcularının isimleri yan yana olan binalara verilmesi vatandaşlar tarafından espriye neden olurken, iki efsane ismi apartmanda yan yana gören vatandaşlar binaların fotoğrafını çekiyorlar.

Kadıköy Moda'da bulunan yan yana iki apartmanın isimleri eski futbolcular Büyük Fikret ile Metin Oktay'ın anısına yaşatıldı. Fenerbahçeli Futbolcu Fikret Kırcan'a ait apartmandaki bir daire yıllar önce Emekli Gazeteci Yalçın Bingöl tarafından alındı. Apartmanın isminin olmadığını fark eden Yalçın Bingöl taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Büyük Fikret'in ismini vermeye karar verdi. Komşularının da onayını alan Bingöl apartmana Büyük Fikret ismini verdi. Bingöl'ün yan komşusu Galatasaray taraftarı Onnik bu durumu fark edince kendi apartmanına Metin Oktay ismini verdi. 2000'li yılların başında iki apartmana verilen efsanevi futbolcularının isimleri mahalle sakinleri tarafından esprilere neden oldu.

Apartmana Büyük Fikret ismini veren Emekli Gazeteci Yalçın Bingöl, “35 senedir burada oturuyorum. Bu apartman Büyük Fikret'indi. Teker teker daireleri sattılar. O dairelerden bir tanesini de ben aldım. Yanımızdaki apartmanın da isimleri yoktu. Bu apartmanların yaşları 65 yıldan fazladır. Almanya'daydım buraya geldiğimde herkes bana soruyordu. Bu apartmanızın ismi ne diye. Biz de komşularla karar verdik. Binayı Büyük Fikret'ten almıştık. Fikret Ağabey'in ismini yaşatalım. Buraya Büyük Fikret Apartmanı koyalım dedim. Bütün komşulardan onay alarak koyduk. Bu ismi koyduktan sonra komşumuz Onnik, ‘bende apartmanıma Metin Oktay ismini koyarım' dedi. Koy dedim. Fikret ağabey bu apartmanda oturmuştu ama Metin ağabey senin apartmanında oturmamıştı "dedim. Apartman isimlerini gören vatandaşlar ise ezeli rekabetin apartman isimlerine yansımasını

ilgiyle karşıladı.