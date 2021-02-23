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(Özel)- Kadıköy'de motosikletle ölümüne yolculuk kamerada

Kadıköy’de sosyal medya hesabında video paylaşmak için, kullandığı motosikleti ellerine bırakarak sürmeye çalışan şahısın tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de sosyal medya hesabında video paylaşmak için, kullandığı motosikleti ellerine bırakarak sürmeye çalışan şahısın tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kadıköy'de bir şahsın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde sürücüsü olduğu motosikleti iki elini kullanmadan sürmeye çalıştığı görüldü. Sürücüsü hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayarak bir süre motosikleti ellerini bırakarak sürmeye devam etti.



Yaşanan o korku dolu anları ise motosikleti sürücüsünün yanındaki arkadaşı görüntüledi.

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