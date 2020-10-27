İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Kadıköy'de omuz omuza korona virüs dansı

Kadıköy’de bir dans okulunda vatandaşların sosyal mesafe ve maske takmadan omuz omuza dans ettikleri o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de bir dans okulunda vatandaşların sosyal mesafe ve maske takmadan omuz omuza dans ettikleri o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


İstanbul'da korona virüs vak'alarının artması sonrası sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi yönündeki uyarıların yapıldığı şu günlerde Kadıköy'de bir dans okulunda yaşandığı iddia edilen görüntüler tepkilere neden oldu. Bir dans kursuna ait olduğu belirtilen işletme içerisinde yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, çok sayıda kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak omuz omuza girip, dans ettiği görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.