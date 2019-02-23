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(Özel) Kadıköy'de taksici cinayeti

Kadıköy’de taksici Aziz Kahraman, gece vakti arabasına binen 3 müşterisi tarafından darp edilerek öldürüldü.

Kadıköy'de taksici Aziz Kahraman, gece vakti arabasına binen 3 müşterisi tarafından darp edilerek öldürüldü. Tartıştıkları taksiciyi öldüren şahısların kimlikleri henüz bilinmezken polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.


Kadıköy Bostancı'da sabah 6 sıralarında, 62 yaşındaki taksici Aziz Kahraman'ın aracına, Bostancı iskelesinde 3 müşteri bindi. Taksinin sahibi olan ve sabahları taksiye çıkan Kahraman, 3 müşterisi ile beraber Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ne kadar geldi. Burada bir lastikçi dükkanın önüne gelen şahıslar, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü taksici Aziz Kahraman'ı darp etmeye başladılar. Daha sonra 3 şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştılar. Darp edilen taksici, tedavi içi kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Taksiciyi öldüren şahısların kimliği henüz belirlenemezken taksicinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.


Olayla ilgili konuşan İstanbul Şoför Odası Başkanı Nurettin Gültekin; “Sabah 7.30 civarında İçerenköy'de taksici arkadaşımızı darp ederek öldürdüler. Emniyet şu anda olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Üzüntü verici bir durum, tüm camiamızın başı sağolsun.” dedi.


Kartal Esnaf Odası Başkanı Fikret Çelik de bu devirde bunu hak etmediklerini, böyle olayların bu zamanda kendisine ağır geldiğini ifade ederek üzüntülerini dile getirdi.

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