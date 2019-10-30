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(Özel) Kadıköy'de taksici cinayeti

Kadıköy’de bir taksici, Gebze’den aracına binen müşterisi tarafından önce bacağından sonra kafasından vurularak öldürüldü.

Kadıköy'de bir taksici, Gebze'den aracına binen müşterisi tarafından önce bacağından sonra kafasından vurularak öldürüldü. Taksiciyi öldüren şahıs polis tarafından yakalandı.


Olay, dün gece yaşandı. Gebze'den yolcu alan taksi sürücüsü Yunus Sancak(60), müşterisini Kadıköy'deki Ülker Stadyumu yakınlarına getirdi. Bu sırada araca müşteri olarak binen şahıs belindeki silahı çıkardı. Şahıs, 60 yaşındaki taksiciyi önce bacağından sonra başından silahla vurdu. Taksici Yunus Sancak hayatını kaybederken, şahıs polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis şimdi cinayetin neden işlendiğini araştırıyor.

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