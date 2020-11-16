(Özel) Kadın çiftçiler, bamya için kolları sıvadı

Silivri'de çiftçi kadınlar, “Üretimde kadın eli” projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında 15 kadına iş istihdamı açmanın yanı sıra, bamya bitkisinden bamya çayı, Bamya cipsi, Bamya turşusu, bamya kurusu gibi birçok ürün elde etmeyi planlanıyor.

Silivri'de kurulan ve bugüne kadar ilçede birçok üretici kadınla iş birliği içinde olan Silivri Çiftçi Kadınlar Kooperatifi yeni projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Hale Nur Akdeniz'in proje yöneticiliğini yaptığı “Üretimde kadın eli” projesi kapsamında 15 üretici kadına iş istihdamı sağlanmasının yanı sıra üretilecek olan “Alım garantili” Bamya bitkisinden bamya çayı, bamya cipsi, bamya turşusu, bamya kurusu elde edilecek. Ayrıca, bamya için coğrafi işaret alınarak bamya bitkisi dünyaya tanıtılmış olacak.

“Silivri'deki emekçi 15 kadına iş istihdamı sağlamayı hedefliyoruz”

Proje hakkında bilgiler veren proje yöneticisi Hale Nur Akdeniz “Kamu ile hazırlamış olduğumuz ilk proje olmamasına rağmen Ticaret İl Müdürümüz sayın İsmail Menteşe ile hazırladığımız ilk sosyal sorumluluk projesi, ilkönce bize bu şansı tanıdığı için kendisine çok teşekkür ederim. Hazırlamış olduğumuz projenin adı “Üretimde kadın eli” olup, Silivri Çiftçi Kadın kooperatiflerinde bayma bitkisinin yerli ve milli ekonomiye katkılar adı altında bir proje hazırladık. Hazırlamış olduğumuz bu projede Bamya üretiminin ülkemize ve ekonomiye katkılarının yanı sıra Silivri'deki emekçi 15 kadına iş istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Hedeflemiş olduğumuz bu proje kapsamında alım garantili bize destek mektupları veren Yayla Bakliyat, Oskar Ocak Pastanelerine tereddütsüz alım garantisi verdikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

“Yöreye güzel bir ses getirmeye çalışıyoruz”

“Yine güzel bir projeye imza atıyoruz” diyen Silivri Çiftçi Kadınlar Kooperatifi Kurucu Başkanı Güler Yılmaz “Projemizi verdik. İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe Bey bu projenin içinde, Bamya üreteceğiz. 10 kadınımıza Tarım sözleşmesi yaptık, üreteceğimiz bamyadan bamya çayı, Bamya cipsi, Bamya turşusu, bamya kurusu gibi ürünler elde edeceğiz. Tüm ekipmanlarımız güneş enerjisi ile çalışacak, yöreye güzel bir ses getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Bamya üzerine bir çalışmamız daha var. Coğrafi işaret alacağız, tüm dünyaya tanıtacağız” dedi.