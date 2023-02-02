(ÖZEL) Kadını takip ettiği iddiasıyla yakınları tarafından darp edildi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kadını takip ettiği iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy'de bir kadını takip edip rahatsızlık verdiği iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. Şahıs önce yere yatırıldı, sonra tekme ve yumruklarla dövüldü. Yaşananlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.