(Özel) Kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan kapkaççının kaçma anı kamerada

İstanbul'da kendisine direnen kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan zanlı sokaklarda koşarak izini kaybettirdi. Zanlının peşine düşen polis, bölgedeki 45 farklı güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyerek zanlıyı yakaladı. Zanlının kapkaç yaptıktan sonra koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 25 Aralık tarihinde Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Muhammet G., sokakta yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemi ile çalmaya çalıştı. Şahsa direndiği sırada yere düşen kadın, bir süre yerde sürüklendi. Şahıs, telefonu alarak kaçtı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Farklı noktalardaki 45 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelinin eşkalini tespit etti. Saha çalışmaları yapan polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Muhammed G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlı, “kapkaç ve yağma” suçlarından adli makamlara sevk edildi. Muhammet G., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. Şahsın iki adet taksirle yaralama, iki adet de hırsızlık suçlarından suç kaydı olduğu tespit edildi.

Öte yandan, kapkaç sonrası şahsın sokakta kaçması ve bir binaya saklanması ve daha sonra caddede yürümesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şahıs kapkaç yaptıktan sonra sokaklarda koşuyor ve bir binaya saklanıyor.