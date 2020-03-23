(Özel) Kağıthane Tüneli'nde ilginç yolculuk kamerada

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosiklete ve yan sepetine binen 1'i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada yansıdı.

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde dün saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan sürücüler gördükleri manzara karşısına şaştı kaldı. Motosiklete ve yanındaki sepete binen 5 kişilik bir ailenin hiçbir önlem almadan canlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk yürekleri ağza getirdi. Küçük bir çocuğunda olduğu sepetteki tehlikeli yolculuk bu kadarına da “pes” dedirtti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.