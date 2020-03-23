İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Kağıthane Tüneli'nde ilginç yolculuk kamerada

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’nde motosiklete ve yan sepetine binen 1’i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada yansıdı.

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosiklete ve yan sepetine binen 1'i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada yansıdı.


Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde dün saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan sürücüler gördükleri manzara karşısına şaştı kaldı. Motosiklete ve yanındaki sepete binen 5 kişilik bir ailenin hiçbir önlem almadan canlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk yürekleri ağza getirdi. Küçük bir çocuğunda olduğu sepetteki tehlikeli yolculuk bu kadarına da “pes” dedirtti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.