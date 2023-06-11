(Özel) Kağıthane'de forklift kazası kamerada

Kağıthane'de forklift ile palet kaldıran adam kayarak yola düştü. O anlar kameralara yansıdı. Yaralanan kişiyi vatandaşlar, ambulans gelene kadar yağmurdan ıslanmasın diye kartonla korudu.

Kağıthane Çeliktepe'de önceki ay yaşanan olayda yedek parça iş yerinde çalışan bir kişi, forklift yardımıyla paletleri kamyonete yüklemeye başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden adam kayarak yola düştü. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olayın ardından başını çarpması nedeniyle travma geçiren adam için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansın olay yerine seyrettiği esnada bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar kartonları kullanarak yaralıyı ıslanmaktan korumaya çalıştı. Bir süre sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Forkliftle palet indirirken ayağı kayıyor düşüyor”

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Yan tarafta su deposundan malzeme indirirken ayağı kayıyor. Yüksek bir yerden aşağıya düşüyor. Ambulansı aradık ve geldi. Yerde yatıyordu durumu da fenaydı. Sonra ambulans aldı götürdü. Forkliftle palet indirirken ayağı kayıyor düşüyor. Yaklaşık 3 metreden düşüyor durumu iyiydi, yerdeyken de konuştuk. Orta yaşlıydı, alıp götürdüler” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.