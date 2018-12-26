(Özel) Kağıthane'de şerit değiştiren sürücüye arkadan gelen otomobil çarptı

Kağıthane'de seyir halindeyken şerit değiştirmek isteyen otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kaldırıma çıkarken kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane, Hamidiye Mahallesi, Anadolu Caddesi üzerinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 17.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde olan Furkan Çelik şerit değiştirmek için sinyal verdi. Orta şeritten sol şeride geçmek isteyen Furkan Çelik yönetimindeki 77 DV 577 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halinde olan 34 PA 6470 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Furkan Çelik yönetimindeki otomobil kaldırıma çıkarken, çarpan otomobilin içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, kazanın olduğu bölgede önlem alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazada yaralanan yabancı uyruklu bir kadına ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Yaralı kadın ambulans gelene kadar polis ekipleri tarafından ekip otosunda muhafaza edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı cadde üzerinde bulunan bir siteye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ticari araç şerit değiştirdiği esnada arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

Şerit değiştirdiği esnada kazanın meydana geldiğini belirten Furkan Çelik, ''Sağ taraftan yola çıktım. Kendimi orta şeride attım. Ardından sinyalimi verdim. Ancak arkadan gelen otomobil bana çarptı. O şiddetle bende kaldırıma çıktım'' ifadelerini kullandı.

Meydana gelen kaza nedeniyle Anadolu Caddesi Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.