(Özel) Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kağıthane'de bir eve düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 815 liraya el konuldu. Operasyonda 4 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine Hürriyet Mahallesi Gölbaşı Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda ev didik didik arandı. Yapılan aramalarda evin salon ve yatak odasında 35 parça 25 gram gelen marıjuana, 15 parça 16 gram gelen marıhuana, 3 parça halinde 9 gram gelen metanfetamin, 1 paça halinde poşet içerisinde 2.8 gram gelen marıhuana, 130 adet 58 gram gelen extazi, uyuşturucu ve uyarıcı madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli Erol K.'in üst aramasında ise 5 adet 3,2 gram gelen marıhuana, 2,15 gram gelen metanfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiğini düşünülen 4 bin 800 lira ele geçirildi. "Kasten yaralama"dan sabıka kaydı olan ev sahibi Yılmaz S'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde ettiğini düşünülen bin 15 liraya da el konuldu. "Kasten yaralama", "terör örgütüne üye olma" suçlarından sabıka kaydı bulunan Erol K. ile Yılmaz S.ve baskın sırasında evde bulunan Yunus T., Ümit A. isimli şahıslar gözaltına alındı.