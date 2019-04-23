(Özel) Kağıthane'de vatandaşlar İVA firmasıyla yaşadıklarını anlattı

Kağıthane'de toprak kayması sonrası çöken binanın çevresinde yaşayan vatandaşlar, kentsel dönüşümü üstlenen İVA firmasının 2 yıl içerisinde yaptıklarını anlattı. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “İVA elini vicdanına koysun. Bir can kaybı olabilirdi, şükür yok ama evimize giremiyoruz. Dünden beri eve giremiyoruz, üstüme bir pantolon bile alamadım” dedi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde toprak kayması sonucu önce araçlar kaymış ardından da vatandaşların dakikalar önce boşalttığı bina çökmüştü. Ardından tüm kurumların teyakkuza geçtiği olayda, kayma riski olan çevredeki 24 binadaki vatandaşlar tahliye edilmişti. Olayın ardından evlerinden olan vatandaşlar, yaklaşık 3 sene önce kentsel dönüşüme başlayan ancak bir süre önce durduran İVA firmasına sert tepki gösterdi.

“Bu işin sonu Fikirtepe gibi olmasın dedim”

Firmaya başından beri güvenmediğini belirten Saniye Uzuntepe, “Ben onlara, ‘Bu işin sonu Fikirtepe gibi olmasın' dedim. Ancak ‘öyle bir şey kesinlikle olmayacak' dediler. Ben size güvenmiyorum, mahalledekilere bile söyledim ama herkes bana kızdı. Her yerde inşaatları var bu işin içinden nasıl çıkacaklar dedim. Ben ilkokul mezunuyum ama bazı şeylerin farkındayım. Burada inşaatı İVA yapıyor, 2 buçuk sene önce başladılar. Durumu sorduk ama bize cevap veren olmadı. Bizi hatta toplantıya çağırdılar. Bize kartlarını bile verdiler, biz 2 kez toplantıya gittik. Ancak ben 1 dairemin parasını almadan imzamı vermeyeceğim dedim. Buradaki su devamlı akıyordu, her yeri aradık, durum bu şekilde dedim. Akan suyun üstüne beton atıp işin içinden çıktılar” dedi.

“İVA elini vicdanına koysun”

Vatandaşları binalardan tahliye eden Cengiz Pabut da, “Gündüz saatlerinde uyurken, 11 yaşındaki kızım camdan bakarken çığlık atarak ‘baba araba uçtu' dedi. Fırladım bir baktım zaten tamamen gitmişti. Hemen apar topar dışarıya çıktım. İlk yıkılan bina daha yıkılmamıştı, o arada çoluk çocuk çıkıyordu, 2-3 kişiydik. Bütün insanları çıkartmaya çalıştık. Arkadaki binadaki teyzeyi ve çocuklarını da çıkarttık. Ondan sonra polis ekipleri geldi bize yardımcı oldular. Daha sonra bina bir anda çöktü gitti. İVA arkamızda 2-3 sene önce gördüğümüz binayı yapmaya başladılar. Böyle yardım bırakıldı, öbür insanları da mağdur ettiler. Sahibi utanmadan televizyona çıkıp ve ‘ne gerekirse karşılayacağız' diye konuştu. Duvarı komple 50 metre kazdılar, sonra orası gitti, biz o yolu kullanmıyoruz bile. İVA elini vicdanına koysun. Bir can kaybı olabilirdi, şükür yok ama evimize giremiyoruz. Dünden beri eve giremiyoruz, üstüme bir pantolon bile alamadım. Hepimiz mağduruz, çocuğumun korkudan psikolojisi bozuldu. Şimdi kağıt aldık 10 dakikalığına girebileceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu İVA'nın suçu başka kimsenin değil”

Tam İVA'nın karşısında benim evim var. Sabahtan beri su akıyordu. Sonra duvar 2 araçla birlikte göçtü. Arkasından da evler geldi. Bu İVA'nın suçu başka kimsenin değil. 2 yıldır bu binalar kaldığı için duvar suyu yedi yapılmayınca da olanlar oldu. Adam iflas etmiş, bizim evleri de alacaktı ama yapamam diye vazgeçti” diye konuştu.