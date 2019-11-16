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Özel kalem müdürleri kahvaltıda buluştu

Çeşitli kurum, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının özel kalem müdürleri, Özel Kalem Müdürleri Platformu’nun düzenlediği kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Çeşitli kurum, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının özel kalem müdürleri, Özel Kalem Müdürleri Platformu'nun düzenlediği kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.


Sepetçi Kasrı'ndaki Yeşilay Genel Merkezi'ndeki toplantıya Özel Kalem Müdürleri Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Efe, Yeşilay Özel Kalem Müdürü Abdurrahman Çınar, Platform yönetimi ile çeşitli belediye, kurum ve STK'ların özel kalem müdürleri katıldı.



“Kitap hazırlığı içerisindeyiz”


Özel Kalem Müdürleri Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Efe, platform olarak 10 yıldır faaliyette olduklarını belirterek, “Şimdi daha da kurumsallaşmayı düşünüyoruz. Diğer yandan bilgi, birikim ve tecrübelerimizi paylaşacağımız bir kitap hazırlıyoruz” dedi.



“Özel Kalem müdürlüğü güvenirlik ister”


Türk Hava Yolları (THY) Özel Kalem Müdürü Dr. İbrahim Tunç, “İletişim ve İlişki Yönetimi” konulu seminerinde Özel Kalem Müdürlüğünün sebat, dürüstlük, sabır ve güvenirlik isteyen bir görev olduğunu dile getirerek, “Özel Kalem Müdürü, beraber çalıştığı kişinin eli, ayağı ve sır küpüdür” diye konuştu. THY Pilotu Dr. Murat Terzioğlu da havacılık sektöründeki iletişim kazalarının gerçek kazalara nasıl yol açtığını örneklerle anlatarak iletişimin önemine dair bir sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından çalıştay gerçekleştirildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

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