İhlas Haber Ajansı

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(Özel) Kamyonet kasasına takılan çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Ümraniye’de kapalı kasa kamyonetin kasasına takılan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de kapalı kasa kamyonetin kasasına takılan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.


Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kamyonetin arkasına takılarak yolculuk eden 4 çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuklar bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Zaman zaman kamyonetten sarkan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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