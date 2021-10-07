(Özel) Kamyonet kasasına takılan çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Ümraniye'de kapalı kasa kamyonetin kasasına takılan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kamyonetin arkasına takılarak yolculuk eden 4 çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuklar bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Zaman zaman kamyonetten sarkan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.