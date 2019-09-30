İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Kamyonet kasasındaki şahsın tehlikeli dansı kamerada

Ümraniye’de kamyonetin kasasında yolculuk eden bir şahıs, telefonundan açtığı müziğin ritmine uyarak dans etti.

Ümraniye'de kamyonetin kasasında yolculuk eden bir şahıs, telefonundan açtığı müziğin ritmine uyarak dans etti. Şahıs, kamyonet kasasındaki tehlikeli dansıyla hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ümraniye'de geçtiğimizi gün yaşanan olayda, kamyonet kasasında yolculuk eden bir şahıs telefonundan açtığı müziğin ritmine ayak uydurarak dans etti. Kasanın sonuna kadar gelerek burada dans eden şahsın bir anlık dikkatsizlik ile yola düşmesi işten bile değildi. Kamyonet kasasında dans eden şahıs bu hareketiyle hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Sorumsuz şahsın kamyonet kasasındaki dansı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Görüntülerde kamyonet kasasında yolculuk eden şahıs telefonundan açtığı müziğe uyarak dans ediyor. Tehlikeli dansıyla olası bir faciaya davetiye çıkarıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.