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(Özel) Kanser hastası küçük Fadime'nin pembe odasına kavuşma anları kamerada

Beykoz’da yaşayan kanser hastası küçük Fadime’nin ’pembe oda’ hayali, bir grup kadın hayırsever sayesinde gerçekleşti.

Beykoz'da yaşayan kanser hastası küçük Fadime'nin 'pembe oda' hayali, bir grup kadın hayırsever sayesinde gerçekleşti. Kadınlar, küçük Fadime'nin odasını pembeye boyayıp, tamamen pembe mobilya ile yeniden düzenlerken, çok istediği pembe odasına kavuşan Fadime'nin mutluluk anları gözyaşına boğdu.


Beykoz'da ailesiyle birlikte yaşayan kanser hastası 7 yaşındaki Fadime Masim, kendisine ait pembe bir odanın hayalini kuruyordu. Hastaneye tedavi için giden küçük Fadime bu hayalini herkese söyledi. Bunun üzerine Beykoz'da yaşayan bir grup kadın hayırsever harekete geçti. Beykoz halkının desteğini de alan kadınlar küçük Fadime'nin odasını baştan aşağıya yenileyip, pembe mobilyalarla düzenledi. Duvarları da pembe boyayan kadınlar, ayrıca kemoterapi tedavisi gören küçük kızın odasını enfeksiyona karşı izole malzemesi ile kaplattırdı, evde de çeşitli tadilatlar yapıldı.


Hastaneden çıktıktan sonra evine gelip pembe odasına kavuşan küçük kızın mutluluğu gözlerinden okundu. Küçük Fadime'nin ailesi, bu duygusal anlar karşısında gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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