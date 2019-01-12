(Özel) Kanserli kadınlara el işiyle terapi

Maltepe'den Avcılar'a kadar İstanbul'un dört bir yanından gelen kanser hastası kadınlar, Bağcılar'daki el işi kursunda buluştu. Hastanede bedenlerinin tedavisi için kemoterapi gören kadınlar kursta yaptıkları birbirinden renkli el işleriyle de merkezde adeta ruhları için terapi görüyor.

Kanser tedavisi gören genç yaşlı birçok kadının farklı aktiviteler gerçekleştirerek moral bulmasını sağlamak amacıyla Bağcılar Belediyesi Kadın Aile ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde el işi kursu açıldı. Bağcılar Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliğinde hayata geçirilen projeyle Maltepe'den Avcılar'a kadar İstanbul'un dört bir yanından gelen kanser tedavisi gören kadınlar Bağcılar'daki merkezde buluştu. Hastalıkları dolayısıyla zamanları hastanede geçen kadınlar burada bez çiçek süslemeciliği, taş boyama, takı, hediyelik eşya gibi birçok etkinliğe katıldı. Kurs sayesinde uzun tedavi sürecinden biraz da olsa uzaklaşan kadınlar yeni ürünler ortaya çıkarmanın da mutluluğunu yaşadı. Hastanede bedenlerinin tedavisi için kemoterapi gören kadınlar merkezde de adeta ruhları için terapi görüyor. Birçok kadın, kursta yeni arkadaşlıklar edindiğini, kendisi gibi hasta kadınların yaşama inancının kendilerini de olumlu etkilediğini belirtti.

“Hastalıklarını biz nebze de olsa unutuyorlar”

Kanserli kadınların hastalıklarını katıldıkları etkinliklerle bir nebzede olsa unuttuklarını ifade eden .Bağcılar Belediyesi Kadın Aile ve Aile Kültür Sanat Merkezi eğitmenlerinden Arzu Aslan, “LÖSEV'den gelen kadınlar “Hayat Bağları” projesi kapsamında burada bazı çalışmalara katılıyorlar. El sanatlarıyla ilgili çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Uzaklardan yakınlardan gelenler var. Mutlu bir ortam geçiriyorlar, birbirleriyle kaynaşıyorlar. Hastalıklarını biz nebze de olsa unutuyorlar, Kemoterapi aldıkları halde onu kafalarından atmak adına buluşup el sanatlarına yönelik çalışmalar yapıyorlar. Hadımköy'den Beylikdüzü'nden Maltepe'den gelen hanımlar burada buluşup güzel vakit geçiriyorlar” diye konuştu.

“Vücudum için kemoterapiye gidiyordum burası da kafamı dağıtıyor”

Kurs sayesinde hastalığın psikolojisinden sıyrıldığını ifade ederek ürettiği eşyaların kendisini çok mutlu ettiğini belirten Sadiye Lüle,“Karaciğer kanseriyim, LÖSEV haber verdi bize bu ikinci gelişim, ilk geldiğimde cüzdan yapmıştım. Şimdi de yaka iğnesi yapıyoruz. Burası benim için terapi, vücudum için kemoterapiye gidiyordum burası da kafamı dağıtıyor” ifadelerini kullandı.

“İnsan kafa dağıtıyor”

Kanserin uzun ve yorucu bir tedavi süreci olduğunu bu süreçte geldiği kursun moralini yükselten etkenlerden biri olduğunu belirten Semaye Korkut, “Bir kayıt oluşturduk daha sonrasında moralmen aradılar, destek için aradılar bu olaydan bizi haberdar ettiler. Etkinliklere çağırdılar bizi iki haftadır katılıyorum. Çok güzel, tavsiye ediyorum. İnsan kafa dağıtıyor, zamanımızı değerlendiriyoruz, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Baya bir kafa dağıtıyor unutuyorsun, bizim isteğimiz bu kurs daha çok olsun. 5 hafta bize az geliyor” dedi.