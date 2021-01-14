İhlas Haber Ajansı

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(Özel) Kar alarmı verilmişti, polislerin kış lastiği denetimi havadan görüntülendi

Kentte verilen kar alarmının ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Denetime uymayan vatandaşlara ilgili maddeden 846 lira para cezası yazıldı.


İstanbul için yapılan son uyarıların ardından yoğun kar yağışından vatandaşların yollarda olumsuzluk yaşamaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Hadımköy Gişeleri, Mahmutbey Gişeleri, Avcılar Gişeler ve Çatalca Gişeler başta olmak üzere, eş zamanlı kış lastiği uygulaması denetimi gerçekleştirdi. Denetimler de zorunlu olarak kış lastiği kullanması gereken araçların lastik derinlikleri ölçüldü.

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