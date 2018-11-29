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(Özel) Karaburunda Şiddetli fırtına etkili oluyor

İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına Kuzey kesimlerden şehre giriş yaptı.

İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına Kuzey kesimlerden şehre giriş yaptı. Arnavutköy Karaburun sahilinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, dalgakıran boyunu aştı.


İstanbul'da dün meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'un kuzey kesimlerinde fırtına etkili oluyor. Arnavutköy Karaburun Sahili'nde dün başlayan fırtına etkisini giderek arttırıyor. Şiddetli fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgaların dalgakıran boyunu aştığı görülürken deniz de koyu bir renge büründü.

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