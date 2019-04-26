(Özel) Karaköy'de motosikletlinin el arabalı adama çarptığı anlar kamerada

Karaköy'de cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli, tutkal yüklü el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı. Çarpma sonucu yere düşen adam hafif şekilde yaralanırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletliyle seyir halinde olan sürücü bir anlık dalgınlığı sonucu, tutkal yüklü el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam, kolundan hafif yaralandı. Kaza anı ise başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.