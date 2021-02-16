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(Özel) Karda bile “drift” yapan sürücüler kamerada

Megakentte etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza bürünürken, drift tutkunlarına da fırsat doğdu.

Karda drift yapan sürücüler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.


İstanbul'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Kar yağışı sonrası trafiğe çıkan bir sürücü E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiisi yanyolda bir başka sürücü ise Kemerburgaz'da cadde üzerinde otomobille drift yaptı. Karı fırsat bilen bir ATV sürücüsü ise sokakta drift yaptı. O anları kaydettiren sürücüler sosyal medyada paylaştı.

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