(Özel) Kartal'da orta refüjden atlayan araç karşı şeride girdi: 1 yaralı

Kartal'da kontrolden çıkan bir araç, orta refüjden atlayarak girdiği karşı şeritteki başka bir araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken diğer sürücüler ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Ömer Çakmak yönetimindeki araç kontrolden çıkarak orta refüjden atladı, karşı şeride girdi. Kontrolden çıkan araç, yolda ilerleyen Celal Katırlı yönetimindeki araca çarptı. Kazada karşı yönden gelen araçtaki Yunus Akbulak yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, kontrolden çıkan araçtaki şahıslar yapılan alkol testinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.