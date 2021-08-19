İhlas Haber Ajansı

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(Özel) Kartal'da silahların patladığı asker uğurlaması kamerada

Kartal’da asker uğurlaması yapan araç konvoyu sokak arasında havaya ateş attı.

Kartal'da asker uğurlaması yapan araç konvoyu sokak arasında havaya ateş attı. Mahalleliyi tedirgin eden o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kartal'da asker uğurlaması yaptığı öğrenilen bir grup, araç konvoyuyla sokak aralarında havaya ateş açarak tur attı. Çevresinde apartmanların olduğu dar sokaklarda havaya ateş açan grup, mahalleliyi tedirgin etti. Silah seslerinin duyulduğu asker uğurlaması vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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