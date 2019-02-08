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(Özel) Kartal'daki çöken bina Alemdar ailesini yıktı

Kartal’da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

Kartal'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı.


Kartal'da çöken bina Alemdar ailesinin yıktı. Binada bulunan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı. Fotoğraflarda Erdoğan Alemdar , kızları Ecrin ve Eslem ile birlikte görülürken ,diğer aile üyeleri de fotoğraf karelerine yansıdı.

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