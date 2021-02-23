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(ÖZEL) Kasası aşırı yük dolu olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kartal’da kasasında aşırı yükle ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkarttı.

Kartal'da kasasında aşırı yükle ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkarttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.



Kartal Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesi üzerine doğru seyir halinde olan kamyonet sürücüsünün kasasına aşırı yüklediği straforlar adeta kazaya davetiye çıkarttı. Kasadaki straforların aşırı rüzgar nedeniyle de her an devrilecek gibi durması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden olurken, kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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