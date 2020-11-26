(Özel) Kasiyerin dikkati tırnakçının oyununu bozdu

Üsküdar'da tırnakçılık yoluyla hırsızlık yapmak isteyen kadın, Kasiyerin dikkati sayesinde isteğine ulaşamadı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye ansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bir büfede meydana geldi. Büfeye sigara almaya gelen kadın şahıs kasiyere 200 TL uzattı. Kasiyer kadına bir paket sigara ile para üstünü verdi. Uzatılan para üstünden el çabukluğuyla paranın bir miktarını elindeki telefonun altına alan kadın şahıs kasiyere eksik para verdiğini belirtti. Kasiyer parayı tam verdiğini belirterek kadından parayı uzatmasını istedi. Oyunun anlaşıldığını fark eden kadın sigara paketini atarak, telefonunun altına gizlediği parayı vermek zorunda kaldı. Kasiyer parayı sayarak daha sonra kadının verdiği 200 lirayı vererek büfenden uzaklaşmasını sağladı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın sigara almak için büfeye geliyor ve kasiyere para uzatıyor. Parayı alan kasiyer kadına sigarasını verdikten sonra para üstünü uzatıyor. Uzatılan para üstünün bir miktarını el çabukluğuyla elindeki telefonun altına gizleyen kadın eksik para verdiğini belirtiyor. Kasiyerin para alarak sayması tırnakçı kadının oyununu gözler önüne seriyor. Oyunu anlaşılan kadın sigara paketini savurarak parasını aldıktan sonra uzaklaşıyor