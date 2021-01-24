(Özel) Kasksız, maskesiz motosikletli ceza üstüne ceza yedi

Muayenesi olmayan motosiklet bağlandı.

Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sekizinci haftasında da emniyet güçlerinin denetimleri devam etti. Kent genelinde pek çok farklı yerde kurulan uygulama noktalarında trafiğe çıkan araçlar denetlendi. Mecidiyeköy'deki uygulama noktasında da araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların çalışma izni ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Ceza üstüne ceza yedi

Mecidiyeköy'deki denetimde polis ekipleri bir motosikletlinin kask ve cerrahi maske takmadığını gördü. Motosikletli durdurularak kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıldı. Polisin kontrolünde, bir süre önce ülkeye geldiği ve kuryelik yapmaya başladığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu Furkat M.'nin kask ve maske takmamasının yanı sıra motosikletinin de muayenesinin olmadığı ortaya çıktı. Furkat M.'ye seyir halindeyken kask kullanmadığı, korona virüs tedbirleri kapsamında kullanımı zorunlu tutulan cerrahi maskeyi takmadığı ve daha önce ceza kesilmiş olmasına rağmen motosikletin muayenesini yaptırmadığı için ayrı ayrı para cezası kesildi. Furkat M.'nin kullandığı muayenesiz motosiklet kesilen cezaların ardından bağlanarak emniyet otoparkında götürüldü.

Polis ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü korona virüs denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.