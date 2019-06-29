İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Kaza yapan sürücünün kaçtığı o anlar kamerada

Fatih’te caddede seyir halinde olan otomobile, sür’atli bir şekilde yola giren başka bir otomobil çarptı.

Fatih'te caddede seyir halinde olan otomobile, sür'atli bir şekilde yola giren başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen otomobildeki sürücü sonrasında kaçmaya başladı. Kaza anı ve sürücünün kaçtığı o anlar kameralara yansıdı.



Kaza, 3 Haziran Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı 10. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde beyaz renkli otomobil caddeye girerek Topkapı istikametine seyretmeye başladı. Caddede bir süre giden otomobile o esnada ara sokaktan sür'atli bir şekilde caddeye giren başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu beyaz renkli otomobile çarpan diğer otomobil, ters yöne dönerek metrelerce geri gittikten sonra durabildi.



Çarptığı sürücü yanına gelinde depar atarak kaçtı


Olayın ardından beyaz renkli otomobildeki sürücü ve arkadaşı koşarak kendilerine çarpan aracın başına gitti. Ancak aracın yanına geldiklerin hiç ummadıkları bir tepkiyle karşılaştı. Kendilerine çarpan aracın sürücüsü yerinden fırlayarak cadde üzerinde depar atmaya başladı. Diğer sürücünün yakalamaya çalıştığı şahıs bir süre sonra kayıplara karıştı. O anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından beyaz otomobilin sürücüsü polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.