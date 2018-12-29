(Özel) Kedi ile köpeğin ilginç dostluğu

İstanbul Silivri'de bir köpekle kedinin ilginç dostluğu kameralara yansıdı. Sahibinden mama beklerken köpeğin sırtına çıkan kedi, görenleri gülümsetti.

Silivri'nin Kurfallı Mahallesinde kaydedilen görüntülerde köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşırttı. Sahibinden mama bekleyen kedi ve köpek, ilginç görüntüler oluşturdu. Sahibinin geldiğini gören kedi bir anda köpeğin sırtına çıkarken, köpek de bu duruma tepki vermeyince ortaya güzel görüntüler ortaya çıktı. Kedi ile köpeğin bu dostluğu gören sahibi ise cep telefonunu eline alarak bu anları kaydetti.