(Özel) Kemerburgaz Kent Ormanı'nda renk cümbüşü

İstanbul'un en geniş ormanlık alanlarından biri olan Kemerburgaz Kent Ormanı'nda kış aylarının gelmesiyle beraber rengarenk bir görüntü ortaya çıktı. Ağaçların yapraklarını döktüğü ormana, yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı. Ağaçlardan dökülen sararmış yapraklar, yürüyüş parkurlarını kaplayarak adeta sarı renge bürüdü. Renk cümbüşünün yaşandığı Kemerburgaz Kent Ormanı, drone ile havadan görüntülendi. Yılın her mevsimi yeşil rengini muhafaza eden iğne yapraklı çam ağaçlarının yanı sıra yaprağını döken birbirinden faklı binlerce ağaç, yeşil ve sarının farklı tonlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.