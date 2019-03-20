(Özel) Kendi imkanıyla okuma yazma öğrenen 75 yaşındaki Fatma nine, 4. kitabını çıkardı

Fatih'te yaşayan 75 yaşındaki Fatma nine, kendi imkanları ile okuma yazma öğrenerek 4'üncü kitabını çıkardı. Pazar esnafı için yazdığı ‘Pazarcı Kardeş' adlı kitabını imzalayarak dağıtan Fatma Sultan Doğan'a vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Fatih'te yaşayan Fatma Sultan Doğan, 4'üncü kitabını çıkartarak vatandaşlarla buluştu. Kendi imkanlarıyla öğrendiği okuma yazmayla çıkardığı kitaplara bir yenisini ekleyen Doğan'a vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Fatih Küçük Saray Meydanı'nda düzenlediği imza törenine çok sayıda vatandaş katıldı. ‘Pazarcı Kardeş' adlı kitabını sevenleri için imzalayan Fatma Sultan Doğan, “ 51 senedir Küçük Saray Meydanı'ndayım. Buradaki pazara sürekli geliyorum. Yeni kitabımla pazarcılara bir jest yapmak istedim. Senelerdir yazmaya çalışıyorum. Okuma yazmayı okula gitmeden kendi imkanlarımla kara toprağın üzerinde öğrendim. Son 20 yıldır da kitap çıkarıyorum” diye konuştu.

- Millet aşkıyla, toplum aşkıyla yazıyorum

Maddi bir beklenti olmaksızın toplum için yazdığını vurgulayan Fatma Sultan Doğan, “Parayla pulla işim yok. Ben halkımı, toplumu seviyorum. Toplumun içinde yazıyorum, toplantılara gidiyorum. Ancak hiçbir ücret almıyorum. Millet aşkıyla, toplum aşkıyla yapıyorum bunları. Toplum için uğraşıyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Küçük Saray Meydanı'ndaki imza töreninin ardından Fatma Sultan Doğan, semt pazarını gezerek yeni kitabını esnafa hediye etti.